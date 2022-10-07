Промес рассказал, как Абаскаль изменил его роль в «Спартаке»

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал, как новый тренер красно-белых Гильермо Абаскаль изменил его роль в команде. Нидерландец стал чаще играть в центре нападения и на позиции оттянутого форварда. При этом, по словам Промеса, Абаскаль даёт ему немало свободы, что позволяет иногда смещаться на фланги.
«Именно Абаскаль открыл во мне не флангового игрока, а плеймейкера и одновременно центрфорварда? Да, особенно в нашей нынешней схеме. Я в большей степени действую как центральный нападающий. И, должен отметить, тренер даёт мне много свободы, чтобы я мог находить пространство в атаке. Даже в нынешней позиции я могу часто смещаться на правый или левый фланг. Так что мы как команда опаснее, когда я начинаю в центре. Но все игроки атакующей линии меняют друг друга», — сказал Промес в видео на клубном YouTube-канале «Спартака».
- 7 октября 2022
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