Эксперт по турецкому футболу: СМИ прекратили писать о Дзюбе, как только он перестал играть

Российский комментатор и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов рассказал о том, как в Турции воспринимают российского форварда «Адана Демирспор» Артёма Дзюбу. Он пропустил три матча, так как оставался в запасе.



«Когда Дзюба забил «Фенербахче», то СМИ писали: «Суперзвезда из России, забил игрок с опытом в Лиге чемпионов». Президент «Аданы» сказал: «У нас не будет Балотелли, зато есть Дзюба — один из лучших центрфорвардов». Сначала всё было в комплиментарных тонах, а потом пошла критика, связанная с его формой. Даже больше это проявлялось в соцсетях. СМИ прекратили писать о Дзюбе, как только он перестал играть. Да и в соцсетях болельщики не очень довольны», — сказал Керимов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.



ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАЙТЕ НА «ЧЕМПИОНАТЕ» В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Новость по теме Дзюба не выходит в стартовом составе «Аданы Демирспор» пять матчей подряд