Марин: не скажу, что в «Оренбурге» есть разделение на группы русских и латиноамериканцев

Полузащитник «Оренбурга» Химми Марин рассказал об адаптации в российском клубе и желании выучить русский язык.
«Нет ли в команде разделений на группы русских и латиноамериканцев? Я бы так не сказал. Для нас важно стать полноценной, хорошей командой. Латиноамериканцы из «Оренбурга» стараются поддерживать контакт, разговаривать с русскими игроками. Мы уже сами потихоньку учим русский язык. Со своей стороны остальные одноклубники стараются нам что-то объяснять, даже несмотря на незнание языка. У нас сплочённый и сильный коллектив.
Успел ли выучить какие-то слова на русском? Пока что-то совсем простое, базовое – приветствия, например. Но я хочу выучить русский язык, потому что мне бы так будет проще», — приводит слова Марина Metaratings.
После 11 туров РПЛ «Оренбург» находится на девятом месте турнирной таблицы, набрав 15 очков.
- 8 октября 2022
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