«Факел» — «Зенит»: Малком сравнял счёт

В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Факел» принимает санкт-петербургский «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. К 30-й минуте счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Факел» — «Зенит».
На 28-й минуте встречи нападающий «Зенита» Малком сравнял счёт, забив гол после передачи защитника санкт-петербургского клуба Деяна Ловрена.
Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Алексей Ширяев (Ставрополь) и Игорь Князев (Курск). В роли резервного рефери выступает Роман Галимов (Улан-Удэ).
Санкт-петербургский «Зенит» набрал 29 очков в 11 матчах и занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» (9) — на 13-м месте. В тройку лидеров соревнований входят ЦСКА (23) и «Ростов» (22).
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