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«Сочи» — «Локомотив»: Педриньо попал в штангу, находясь перед пустыми воротами

«Сочи» — «Локомотив»: Педриньо попал в штангу, находясь перед пустыми воротами
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Сегодня, 8 октября, на стадионе «Фишт» в Сочи состоялся матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги между местным «Сочи» и «Локомотивом». Финальный свисток Евгения Турбина зафиксировал победу домашней команды со счётом 4:0. Отметим, что железнодорожники проиграли пятую игру подряд в рамках чемпионата России.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале «Локомотива».

На 65-й минуте нападающий «Локомотива» Педриньо упустил верный шанс отличиться при счёте 1:0 в пользу «Сочи»: в атаке с ходу Дмитрий Живоглядов из пределов штрафной пробил в дальнюю штангу, Педриньо подобрал мяч у открытого угла, но умудрился нанести удар в тот же каркас ворот.

«Локомотив» расположился на 14-м месте, в зоне стыковых матчей, набрав девять очков. В следующем туре команда Йозефа Циннбауэра сыграет в гостях с «Торпедо» (15 октября, 14:00 мск).

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