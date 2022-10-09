«Заставляли соперника ошибаться». Пиоли высказался о победе над «Ювентусом»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал успех красно-чёрных в матче 9-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (2:0).
«Важная и заслуженная победа. Мы играли агрессивно, нашей целью было заставить соперника совершать ошибки. Наша команда была полна решимости, понимая значимость этого матча.
На 20-й минуте у нас был отличный момент, который мы не реализовали. После стартового отрезка, в котором мы не были точными, игра была очень напряжённой. Но мы были компактны, работали слаженно, как коллектив. Именно так и нужно действовать, чтобы добиваться положительных результатов.
Сказывается отсутствие Салемакерса и Мессиаса. Я принял решение поставить Побега в середину, чтобы не давать «Ювентусу» свободно разыгрывать мяч в этой зоне. При этом у нас на фланге был Диас, обладающий нужными характеристиками в плане агрессии, умеющий встречать и накрывать соперника. Это сработало. У нас был хороший контроль в центре, и мы расширялись в фазе атаки», – приводит слова Пиоли DAZN.
Победу «Милану» принесли голы Фикайо Томори на первой компенсированной минуте к первому тайму и Браима Диаса на 54-й минуте. После девяти матчей у «россонери» 20 очков – команда на третьем месте, опережая «Удинезе», у которого игра в запасе. «Ювентус» на сегодня – восьмой в таблице с 13 очками.
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