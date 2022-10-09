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Станкович высказался о первом матче во главе «Сампдории». Команда прервала серию поражений

Станкович высказался о первом матче во главе «Сампдории». Команда прервала серию поражений
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Новый главный тренер «Сампдории» Деян Станкович подвёл итог матча с «Болоньей» (1:1).

«Горд тем, что нахожусь на этой скамейке. Здесь работали большие тренеры, в том числе Синиша Михайлович. Я чувствую себя привилегированным. У «Сампдории» трудный момент, и все мы хотели сегодня добиться результата. Сыграли 1:1, я лишь три дня назад возглавил команду, но это не оправдание. Во втором тайме показали, что у нас отличная команда.

Результаты – самое главное, что нам нужно. Потому что не хорошая игра спасает, а очки. Честно говоря, я не нашёл команду в хорошей физической форме. Даже голова влияет на тело, так что мы можем и должны совершенствоваться во всём. Теперь у меня есть возможность поработать с составом всю неделю – я уверен в нём и хочу увеличить интенсивность.

Нам нужна организованная команда. Мы должны тренироваться лучше и приобрести уверенность. Неудачи не должны остановить нас, даже если в течение нескольких недель результаты будут болезненными. Я вижу свет в конце тоннеля, и сегодняшний второй тайм меня в этом убеждает», – приводит слова Станковича DAZN.

«Сампдория» уступала 0:1 после гола Николаса Домингеса в первом тайме, но на 72-й минуте Филип Джуричич с передачи Мехди Лери сравнял счёт. Команда Станковича набрала очки после серии из четырёх поражений под руководством Марко Джампаоло, но пока остаётся на последнем месте в таблице Серии А.

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