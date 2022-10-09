Кински — о забитом болельщиком «Спартака» пенальти: тогда пропустил от фаната и от Алекса

Экс-вратарь раменского «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински вспомнил эпизод матча против «Спартака» в 2009 году, когда чешскому голкиперу забил болельщик «красно-белых».
«Я хорошо помню тот матч в Раменском. Я стоял уже на линии ворот, готовился к удару Алекса, но вдруг появился болельщик «Спартака». В этот момент я хотел поймать мяч, угадать, в какую сторону мне прыгать, но решил остаться на месте и сконцентрироваться на ударе от Алекса. Так получилось, что в тот день я пропустил и от болельщика «Спартака», и от Алекса.
Самое забавное, что, когда мой сын начал ходить в школу, ему показали видео, где его отец пропустил от болельщика. Так что мой сын тоже мне несколько раз напоминал об этом эпизоде, хотя я ему видео никогда не показывал сам. Да, это забавный эпизод», — приводит слова Кински Metaratings.
- 9 октября 2022
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