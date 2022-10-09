«Реал» и «Ювентус» интересуются Мудриком

Мадридский «Реал» и туринский «Ювентус» проявляют интерес к полузащитнику «Шахтёра» и сборной Украины Михаилу Мудрику, сообщает Tuttosport.

По сведениям источника, итальянский клуб в ближайшее врем планирует кардинально изменить трансферную политику и отказаться от покупки дорогостоящих футболистов, как было ранее, делая акцент на мололых и перспективных игроках. В частности, туринцы готовы рассмотреть кандидатуру Мудрика.

Их конкурентом в борьбе за игрока является мадридский «Реал».

Ранее сообщалось о том, что Михаил Мудрик попал в сферу интересов «ПСЖ», «Арсенала» и ряда других английских клубов.

Мудрик является воспитанником «Шахтёра». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне Мудрик принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола.

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