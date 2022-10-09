Зинченко — о праздновании голов: мне всё равно, если кто-то говорит, что я показушник

Полузащитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко рассказал, почему он так эмоционально празднует голы своей команды.

«Эмоции после гола в ворота „Тоттенхэма“? Это дерби, каждый гол очень важен. Мы доминировали, после третьего гола все поняли, что это почти конец матча. Такова была реакция, потому что я хочу побеждать в каждой игре. Это нормально.



Если кто-то что-то ищет в этом… Есть разные люди, я уважаю все точки зрения. Если кто-то говорит, что я показушник, мне всё равно. У меня есть своя цель, я потихоньку иду к ней. Я тяжело работаю каждый день, как и все мои одноклубники, тренерский штаб и персонал. У нас есть свои цели и мечта, почему я не могу порадоваться за свою команду, когда у нас что-то получается», — сказал Зинченко в эфире You-Tube канала „Влада Седан“.

В текущем сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» пять матчей, в которых отметился одной результативной передачей.

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