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Игрок «Локомотива» Едвай: Юрий Сёмин? Я не знаю, кто это

Игрок «Локомотива» Едвай: Юрий Сёмин? Я не знаю, кто это
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Защитник «Локомотива» Тин Едвай высказался об увольнении главного тренера железнодорожников Йозефа Циннбауэра. Также хорватский футболист заявил, что не знает, кто такой Юрий Сёмин.

«Я хочу сказать фанатам, что с «Локомотивом» всё будет хорошо. Мы улучшим положение, обещаю вам.

Был ли удивлён уходу Циннбауэра? Какое-то удивление было, потому что мы все любим нашу работу и верим в систему. Вот так могу сказать.

Знаю ли я Юрия Семина? Не знаю, кто это», — приводит слова Едвая «РБ Спорт».

Напомним, вчера «Локомотив» разгромно уступил «Сочи» со счётом 0:4. Это поражение стало для московской команды пятым подряд в РПЛ. На данный момент команда находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место. В активе железнодорожников всего девять набранных очков за 12 туров.

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