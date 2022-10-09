Тьяго Силва: Рису Джеймсу по силам стать одним из лучших в истории

Защитник лондонского «Челси» Тьяго Силва оценил игру своего одноклубника Риса Джеймса и выразил мнение, что тот может стать звездой мирового уровня.



«Он очень молодой спортсмен, но играет так, будто провёл на поле уже много лет. Мне легко о нём рассуждать, он мне очень нравится. Надеюсь, он сможет сохранить победный менталитет, потому что он тот, кто очень много работает и заслуживает успехов. Он является одной из сильных сторон нашей команды, Рис хорош как в атаке, так и в обороне. Надеюсь, он продолжит в том же духе, у него есть всё, чтобы стать одним из лучших в истории», — сказал Силва в интервью YouTube-каналу Hayters.



В текущем сезоне Рис Джеймс 10 раз появился на поле в футболке «Челси», отметился двумя голами, также защитник два раза ассистировал партнёрам.

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