Наиль Умяров: хочется, чтобы дерби ЦСКА — «Спартак» получилось огненным

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы над «Крыльями Советов» (5:2) в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги поделился ожиданиями от следующей встречи — с московским ЦСКА, которая состоится в воскресенье, 16 октября (начало в 20:00 мск).

«Хочется, чтобы дерби ЦСКА — «Спартак» получилось огненным. Ещё не думали даже о матче, потому что только закончилась игра с «Крыльями» — надо ещё переварить», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После сегодняшней встречи «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).