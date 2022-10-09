Наиль Умяров: хочется, чтобы дерби ЦСКА — «Спартак» получилось огненным
Поделиться
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров после победы над «Крыльями Советов» (5:2) в рамках 12-го тура Российской Премьер-Лиги поделился ожиданиями от следующей встречи — с московским ЦСКА, которая состоится в воскресенье, 16 октября (начало в 20:00 мск).
«Хочется, чтобы дерби ЦСКА — «Спартак» получилось огненным. Ещё не думали даже о матче, потому что только закончилась игра с «Крыльями» — надо ещё переварить», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
После сегодняшней встречи «Спартак» набрал 25 очков за 12 туров и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» (11) — на 11-м месте в таблице. Лидирует в Премьер-Лиге санкт-петербургский «Зенит» (30 очков).
Новость по темеНаиль Умяров: Соболев или Холанд? Соболев
Комментарии
- 9 октября 2022
-
18:10
-
18:10
-
18:06
-
18:04
-
18:03
-
18:01
-
17:59
-
17:54
-
17:50
-
17:46
-
17:40
-
17:37
-
17:31
-
17:27
-
17:26
-
17:23
-
17:23
-
17:21
-
17:18
-
17:14
-
17:14
-
17:13
-
17:07
-
16:54
-
16:51
-
16:47
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:37
-
16:33
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:24
Партнерский контент