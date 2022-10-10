Невилл: футбол «Ливерпуля» похож не на хеви-метал, а скорее на бас-гитару

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, ныне работающий экспертом на британском телевидении, высказался об игре «Ливерпуля» в матче 10-го тура чемпионата Англии с «Арсеналом» (2:3).
«В первом тайме, я думал, они действительно хорошо отреагировали на резвый старт «Арсенала». Но второй тайм был более тревожным – они выглядели как тень самих себя. В целом, их игра именно в этом отрезке будет беспокоить Юргена Клоппа, даже не столько игра с мячом и то, как они играли, но и вне мяча, их способность доставать мяч, прессинговать и беспокоить соперника.
Мы знали, что Юрген Клопп приехал в эту страну с футболом в стиле хеви-метал, который был фактической предпосылкой и принципом, но это был не футбол в стиле хеви-метал, это было похоже на бас-гитару», — цитирует Невилла Sky Sports.
Напомним, после 10-го тура «Ливерпуль» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков и имея две игры в запасе.
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