Дриусси забил 22-й гол в сезоне за «Остин»

Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси забил очередной гол за свой клуб и укрепился в тройке лидеров гонки бомбардиров МЛС.



Себастьян реализовал пенальти в матче «Остин» — «Колорадо Рэпидс» (1:1), проходившем в ночь на 10 октября мск, и записал в свой актив 22-й гол в нынешнем сезоне МЛС. На один гол больше у форварда «Нэшвилла» Хани Мухтара и столько же мячей забил нападающий «Филадельфии Юнион» Даниэль Газдак.

В активе Себастьяна Дриусси в этом сезоне также семь результативных передач.



Напомним, в июле 2021 года Дриусси перешёл в «Остин», выкупив свой контракт у «Зенита». На данный момент «Остин» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, отставая от лидера, «Лос-Анджелеса», на 11 очков.



Портал Transfermarkt оценивает Дриусси в € 10 млн.

Дриусси почеканил рулон туалетной бумаги