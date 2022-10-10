Дриусси забил 22-й гол в сезоне за «Остин»

Нападающий «Остина» Себастьян Дриусси забил очередной гол за свой клуб и укрепился в тройке лидеров гонки бомбардиров МЛС.
Себастьян реализовал пенальти в матче «Остин» — «Колорадо Рэпидс» (1:1), проходившем в ночь на 10 октября мск, и записал в свой актив 22-й гол в нынешнем сезоне МЛС. На один гол больше у форварда «Нэшвилла» Хани Мухтара и столько же мячей забил нападающий «Филадельфии Юнион» Даниэль Газдак.
В активе Себастьяна Дриусси в этом сезоне также семь результативных передач.
Напомним, в июле 2021 года Дриусси перешёл в «Остин», выкупив свой контракт у «Зенита». На данный момент «Остин» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции МЛС, отставая от лидера, «Лос-Анджелеса», на 11 очков.
Портал Transfermarkt оценивает Дриусси в € 10 млн.
Дриусси почеканил рулон туалетной бумаги
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