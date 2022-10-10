Мерсон — о борьбе «Арсенала» за чемпионство в АПЛ: кто знает, что может случиться?

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон прокомментировал победу «Арсенала» над «Ливерпулем» во вчерашнем матче АПЛ.

«Они были выдающимися. Я думаю, что они начали очень хорошо, быстро забили первый гол. Управление игрой «Арсенала» было феноменальным.



Они на вершине лиги, им просто нужно продолжать делать то, что они делают. Вы никогда не знаете наверняка, как сложится ситуация. Мы видели, как «Лестер» выигрывал Премьер-лигу.

Это хорошая молодая команда, им просто нужно оставаться в форме. Честно говоря, я думал, что это будет более сложная игра, чем игра с «Тоттенхэмом», но они прошли через это. Это ещё одна галочка в копилку.



Чемпионство? Кто знает, что может случиться? Каждый из игроков играет с большой уверенностью. Каждый из них выступает в меру своих возможностей. Они начали очень хорошо, и впереди ещё долгий путь», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Напомним, «Арсенал» обыграл «Ливерпуль» в матче 10 тура АПЛ со счётом 3:2.

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