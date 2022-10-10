Павелко — о результатах жеребьёвки ЧЕ: хотелось бы, чтобы домашние матчи прошли на Украине

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации к чемпионату Европы-2024 для Украины.
«Я уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия. Мои коллеги из других футбольных ассоциаций говорят, что это «группа смерти». Но я считаю, что это возможность для наших футболистов и нашей страны показать всему миру, что мы не боимся громких имён и готовы дать бой. Я уверен, что только результаты в этой группе покажут, был этот жребий хорошим или плохим.
У наших игроков будет возможность встретиться с топ-соперниками. Нам удалось быть в одной группе с двумя действующими финалистами чемпионата Европы. Это важный для наших футболистов этап, чтобы доказать себе и всему миру, что мы способны играть на равных с такими противниками.
Уверен, что Мальта и Северная Македония будут хорошими соперниками как для нас, так и для Италии с Англией. Однако всё покажет футбольное поле.
Очень хотелось бы всем, чтобы матчи с нашими соперниками прошли на Украине», — приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.
Напомним, в отборочной группе сборная Украины сыграет с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой.
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