Павелко — о результатах жеребьёвки ЧЕ: хотелось бы, чтобы домашние матчи прошли на Украине

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал результаты жеребьёвки квалификации к чемпионату Европы-2024 для Украины.

«Я уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия. Мои коллеги из других футбольных ассоциаций говорят, что это «группа смерти». Но я считаю, что это возможность для наших футболистов и нашей страны показать всему миру, что мы не боимся громких имён и готовы дать бой. Я уверен, что только результаты в этой группе покажут, был этот жребий хорошим или плохим.

У наших игроков будет возможность встретиться с топ-соперниками. Нам удалось быть в одной группе с двумя действующими финалистами чемпионата Европы. Это важный для наших футболистов этап, чтобы доказать себе и всему миру, что мы способны играть на равных с такими противниками.

Уверен, что Мальта и Северная Македония будут хорошими соперниками как для нас, так и для Италии с Англией. Однако всё покажет футбольное поле.

Очень хотелось бы всем, чтобы матчи с нашими соперниками прошли на Украине», — приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

Напомним, в отборочной группе сборная Украины сыграет с Англией, Италией, Северной Македонией и Мальтой.

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