18-летний вундеркинд «Саутгемптона» откажется от перехода в «Челси» в нынешнем сезоне
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Полузащитник «Саутгемптона» Ромео Лавиа откажется от интереса «Челси» и точно не покинет «святых» в нынешнем сезоне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». По сведениям источника, синие интересовались 18-летним футболистом в летнее трансферное окно и были готовы осуществить переход и в январе.
Лавиа стал игроком «Саутгемптона» в июле 2022 года, перейдя из «Манчестер Сити» за 12,3 млн. В новой команде полузащитник в пяти матчах чемпионата Англии забил один мяч. Соглашение между сторонами подписано до 2027 года.
В июне Ромео Лавиа дебютировал за молодёжную сборную Бельгии и пока провёл за команду один матч. Сейчас футболист восстанавливается после травмы.
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