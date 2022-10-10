Лэмпард: Роналду — один из величайших игроков в истории
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Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил выступление нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «ирисками». В этом противостоянии португалец отметился забитым мячом, который стал победным.
«Это был выдающийся матч в исполнении Криштиану. Он один из величайших игроков за всю историю и в эпоху, когда у нас был Месси. Сравнения между ними не нужны. Они оба невероятные спортсмены. Цифры, которые они показывали — это аномалия, ставшая нормой. Когда у него было 699 голов, я хотел, чтобы он забил в Лиге Европы», — цитирует Лэмпарда The Guardian.
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