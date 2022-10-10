Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лэмпард: Роналду — один из величайших игроков в истории

Лэмпард: Роналду — один из величайших игроков в истории
Комментарии

Главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард оценил выступление нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «ирисками». В этом противостоянии португалец отметился забитым мячом, который стал победным.

«Это был выдающийся матч в исполнении Криштиану. Он один из величайших игроков за всю историю и в эпоху, когда у нас был Месси. Сравнения между ними не нужны. Они оба невероятные спортсмены. Цифры, которые они показывали — это аномалия, ставшая нормой. Когда у него было 699 голов, я хотел, чтобы он забил в Лиге Европы», — цитирует Лэмпарда The Guardian.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану

Новость по теме
Никол: Месси не нужно идти в «Барселону». Роналду вернулся в «МЮ» и подпортил наследие
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022