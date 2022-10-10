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«Ливерпуль» намерен подписать Жереми Доку

«Ливерпуль» намерен подписать Жереми Доку
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Нападающий «Ренна» Жереми Доку может стать футболистом «Ливерпуля». Английский клуб выбрал 20-летнего форварда в качестве трансферной цели. Об этом сообщает Calciomercato.it. По сведениям источника, Доку также входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Наполи».

Доку стал футболистом «Ренна» в октябре 2020 года, перейдя из «Андерлехта». В нынешнем сезоне Доку принял участие в семи матчах, не отметившись результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает в 2025 году. Всего за «Ренн» Доку в 62 встречах отличился четыре раза и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» намерен подписать нового полузащитника.

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