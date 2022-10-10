Де Кетеларе пропустит матч с «Челси» из-за травмы

Нападающий футбольного клуба «Милан» Шарль Де Кетеларе из-за травмы не сыграет в матче Лиги чемпионов, в котором итальянский клуб встретится с лондонским «Челси», сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Бельгийский футболист не принимал участия в тренировке «россонери», проходившей сегодня, 10 октября. Причина — мышечные повреждения.
Таким образом, Де Кетеларе стал ещё одним игроком стартового состава «Милана», который не сможет принять участие в матче с «Челси». Помимо нападающего, также не сыграют травмированные голкипер Мик Меньян и защитник Давиде Калабрия.
Матч «Милана» и «Челси» состоится завтра, 11 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В матче, который проходил между соперниками в Лондоне, победу со счётом 3:0 одержал «Челси». После трёх туров команды имеют в активе по четыре очка.
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- 10 октября 2022
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