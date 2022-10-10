Созин: в РПЛ стоит добавить две команды из Беларуси

Футбольный эксперт Андрей Созин считает, что в чемпионат России стоит добавить две команды из Беларуси.

«Сейчас в РПЛ большинство команд играют в классный, атакующий футбол. Почти все нацелены на атаку. Именно это детонатор интереса зрителя, нынешний футбол – отдушина, чуть ли не единственная, которая осталась у людей. И только атакующим футболом можно поддерживать этот интерес.



В связи с этим можно сравнить РПЛ и нынешний формат Кубка России. Пока он себя не оправдал, потому что не начались матчи на вылет. Формат, безусловно, интересный, но команды не играют в Кубке так же мотивированно, как в РПЛ. Хотя и здорово, что матчей стало больше.



Но больше классных матчей нужно в РПЛ. Поэтому стоит добавить две команды из Беларуси. Да, я был против расширения лиги, но в связи с событиями в мире, я думаю, что в Европу наши команды вернутся не скоро. Так что теперь я готов сказать, что поменял позицию – количество классных матчей стоит увеличивать за счёт классных команд, чтобы интерес к турниру не спадал. Команды из регионов могут не потянуть по финансам, хотя у нас и есть «Рубин» и «Арсенал», готовые к РПЛ, но вариант с двумя клубами из Беларуси вполне возможно рассмотреть. Так как в переход в Азию я совсем не верю», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.