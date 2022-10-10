Женская сборная России огласила стартовый состав на матч с Беларусью

Сегодня, 10 октября, состоится товарищеский матч между женскими сборными России и Беларуси. Соперницы встретятся в Минске.

Сборная России огласила стартовый состав на матч:

Россия: Пономарёва, Беломытцева, Басаева, Смирнова, Абдуллина, Плешкова, Рукина, Козлова, Комиссарова, Шестёркина, Бизенкова.

7 октября команды уже встречались в рамках товарищеской игры. Этот матч стал для женской сборной России первым более чем за год. Женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за нынешней политической ситуации. Пока неизвестно, когда россиянок вновь допустят к турнирам.

Главной героиней того матча стала Алёна Рукина. Россиянка оформила дубль в этой встрече. Рукина отличилась на 22-й и 90-й минутах.