Женская сборная России огласила стартовый состав на матч с Беларусью
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Сегодня, 10 октября, состоится товарищеский матч между женскими сборными России и Беларуси. Соперницы встретятся в Минске.
Сборная России огласила стартовый состав на матч:
Россия: Пономарёва, Беломытцева, Басаева, Смирнова, Абдуллина, Плешкова, Рукина, Козлова, Комиссарова, Шестёркина, Бизенкова.
7 октября команды уже встречались в рамках товарищеской игры. Этот матч стал для женской сборной России первым более чем за год. Женская сборная России отстранена от международных соревнований из-за нынешней политической ситуации. Пока неизвестно, когда россиянок вновь допустят к турнирам.
Главной героиней того матча стала Алёна Рукина. Россиянка оформила дубль в этой встрече. Рукина отличилась на 22-й и 90-й минутах.
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