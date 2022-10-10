Курьёзный автогол экс-защитника «Спартака» Инсаурральде, принёсший его команде поражение
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Бывший защитник московского «Спартака» и нынешний футболист аргентинского клуба «Индепендьенте» Хуан Инсаурральде забил курьёзный автогол в матче 23-го тура чемпионата страны с «Сентраль Кордова».
Отметим, что к 61-й минуте гости уже вели в счёте: отличился Хесус Сорайре. Однако обычная подача углового у ворот «Индепендьенте» закончилась курьёзным автоголом: вратарь пролетел мимо мяча, но на траектории мяча не было соперников, находившихся в удобной позиции. Однако их помощь не понадобилась: защитник Инсаурральде подставил ногу и переправил мяч в пустые ворота своей команды. «Индепендьенте» смог отличиться лишь в концовке встречи, но отыграться не сумел.
Момент автогола Инсаурральде с 1:40:
Права на видео принадлежат AFA
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