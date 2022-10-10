Антуан Гризманн прокомментировал полноценный переход в «Атлетико»

Французский нападающий Антуан Гризманн поделился эмоциями от полноценного перехода в «Атлетико». Ранее 31-летний футболист выступал за мадридскую команду на правах аренды из «Барселоны».



«Счастлив быть там, где я хочу быть! Спасибо всем», — написал Гризманн в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что за этот переход клуб из Мадрида заплатит € 20+4 млн. Примечательно, что в «Барселону» Гризманн переходил как раз из «Атлетико», но в 2019-м каталонцы отдали за него € 126 млн. С лета 2021 года Антуан играл за «матрасников» на правах двухгодичной аренды.

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