В «Химках» прокомментировали информацию, что Гогниев отстранил трёх игроков
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Пресс-служба «Химок» отреагировала на информацию, согласно которой главный тренер клуба Спартак Гогниев отстранил от тренировок футболистов Брайна Идову, Дмитрия Тихого и Илью Камышева.
«Участие или неучастие определённых спортсменов в тренировочном процессе определяет тренерский штаб. Команда планово готовится к домашнему матчу с «Факелом» согласно расписанию», — заявили корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку в пресс-службе клуба.
Напомним, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» проиграли «Уралу». Встреча, прошедшая на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Это поражение стало шестым в семи матчах «Химок» под руководством Спартака Гогниева.
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