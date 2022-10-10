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Силкин — о Захаряне: надо идти дальше, а он топчется на месте

Силкин — о Захаряне: надо идти дальше, а он топчется на месте
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлениях полузащитника московской команды Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.

«Не думаю, что блеклая игра Захаряна связана с несостоявшимся переходом в «Челси». Просто парень в том году здорово сверкнул — теперь к нему стали пристально присматриваться защитники.

Надо идти дальше, а он топчется на месте. Это понятная ситуация, характерная для молодых игроков. Ничего страшного я тут не вижу. Всё встанет на свои места», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне Захарян принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал три результативные передачи. «Динамо» набрало 17 очков в 12 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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