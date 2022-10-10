Силкин — о Захаряне: надо идти дальше, а он топчется на месте

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин высказался о выступлениях полузащитника московской команды Арсена Захаряна в нынешнем сезоне.
«Не думаю, что блеклая игра Захаряна связана с несостоявшимся переходом в «Челси». Просто парень в том году здорово сверкнул — теперь к нему стали пристально присматриваться защитники.
Надо идти дальше, а он топчется на месте. Это понятная ситуация, характерная для молодых игроков. Ничего страшного я тут не вижу. Всё встанет на свои места», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В текущем сезоне Захарян принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал три результативные передачи. «Динамо» набрало 17 очков в 12 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
- 10 октября 2022
-
21:35
-
21:23
-
21:10
-
21:09
-
21:05
-
21:05
-
21:00
-
20:58
-
20:47
-
20:45
-
20:30
-
20:23
-
20:15
-
20:06
-
19:55
-
19:55
-
19:49
-
19:45
-
19:44
-
19:28
-
19:23
-
19:12
-
19:11
-
19:01
-
18:55
-
18:46
-
18:42
-
18:37
-
18:35
-
18:34
-
18:23
-
18:16
-
18:05
-
18:01
-
17:59