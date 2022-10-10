Иньеста: хотел бы вернуться в «Барселону», но не знаю, в каком качестве

Бывший полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста, выступающий за японский клуб «Виссел Кобе», поделился мнением о своём будущем после завершения карьеры игрока.



«Я проведу в Японии ещё год, а потом буду рассматривать варианты. Я хотел бы вернуться в «Барселону», но не знаю, в каком качестве — тренер, спортивный директор или это будет какая-то другая роль. В любом случае мне придется перестраиваться. Я всё ещё считаю себя футболистом», — приводит слова Иньесты 90min со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



В футболке «Барселоны» Иньеста вышел на поле 442 раза и забил 35 мячей. Испанец с каталонским клубом четыре раза становился победителем Лиги чемпионов, трижды завоевал Суперкубок УЕФА. С сине-гранатовыми хавбек девять раз становился победителем национального первенства Испании.

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