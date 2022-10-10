Главный тренер «Реала» заявил, что Куртуа может сыграть с «Барселоной» в воскресенье

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти перед матчей с «Шахтёром» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов рассказал о состоянии некоторых игроков, возможной ротации, а также выразил надежду, что голкипер Тибо Куртуа примет участие в игре с «Барселоной», которая состоится в воскресенье, 16 октября.
«Наша задача состоит в том, чтобы восстановить игроков, и сегодняшняя тренировка будет крайне важной. При ротациях игроки злятся по-своему, но в этой группе реакция у всех положительная. Пока нет ни одного человека, который опускал руки. Они очень уважительно относятся к моим решениям. Вы можете злиться на тренера, но никогда на человека.
Винисиус — один из игроков, которых я должен оценивать, потому что он провёл все матчи, а Бензема в порядке, завтра он начнёт игру с «Шахтёром». Азар» может сыграть в завтрашнем матче, но состав мне пока не ясен. Куртуа чувствует себя лучше, и он планирует начать тренироваться в четверг, чтобы быть готовым к эль-классико в воскресенье», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.
«Реал» обыграл «Хетафе» и вышел на 1-е место в Ла Лиге
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