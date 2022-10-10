Сергей Юран ответил на вопрос, было ли его увольнение из «Химок» ошибкой

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о том, было ли ошибочным его увольнение из подмосковной команды в августе этого года.

«Доказывает ли нынешний результат «Химок», что моё увольнение было ошибкой? Я не могу говорить про себя. Вы посмотрите на результат… Сопоставлять результаты можно со мной в команде и без. Вы как сами считаете, ошибка или нет? Тренера всегда оценивают по результату. Руководство посчитало так, значит так. Повторюсь, нужно сравнивать результат — при этом не только старт нынешнего чемпионата, но и прошлый сезон. Да, бывает такое, что три-четыре игры результата нет. Если брать прошлый чемпионат и в какой заднице мы были… Пять очков до зоны стыковых матчей! Наверное, это о чём-то говорит. Вот и ответ на ваш вопрос», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.