Арбитр Федотов объяснил жёлтую карточку за симуляцию Чалову в матче ЦСКА — «Динамо»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о жёлтой карточке, полученной нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым в матче 12-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

«Здесь нужно понять, удар это или контакт. Для меня это контакт. Если бы Чалов двигался к мячу, который в тот момент находился слева от него, то можно было бы говорить о нарушении. А футболист ЦСКА после контакта подогнул левую ногу, хотя ему попали по правой. Поддерживаю Левникова — это симуляция Чалова.



Что касается жёлтой карточки, в данном случае возможны только два сценария: 11-метровый и симуляция с наказанием. Неважно, выпрашивал Чалов пенальти или нет — он пытался ввести арбитра в заблуждение. Арбитры явно изучают игроков и ждут от них определённых действий, потому что для футболиста ЦСКА это не первый подобный эпизод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.