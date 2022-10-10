Арбитр Федотов объяснил жёлтую карточку за симуляцию Чалову в матче ЦСКА — «Динамо»

Российский арбитр Игорь Федотов высказался о жёлтой карточке, полученной нападающим ЦСКА Фёдором Чаловым в матче 12-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).
«Здесь нужно понять, удар это или контакт. Для меня это контакт. Если бы Чалов двигался к мячу, который в тот момент находился слева от него, то можно было бы говорить о нарушении. А футболист ЦСКА после контакта подогнул левую ногу, хотя ему попали по правой. Поддерживаю Левникова — это симуляция Чалова.
Что касается жёлтой карточки, в данном случае возможны только два сценария: 11-метровый и симуляция с наказанием. Неважно, выпрашивал Чалов пенальти или нет — он пытался ввести арбитра в заблуждение. Арбитры явно изучают игроков и ждут от них определённых действий, потому что для футболиста ЦСКА это не первый подобный эпизод», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.
- 10 октября 2022
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