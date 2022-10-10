Болельщиков «Марселя» не пустят на матч с «ПСЖ»

Матч чемпионата Франции между «ПСЖ» и «Марселем», который состоится 16 октября на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже, пройдёт без фанатов гостевой команды. Об этом сообщает L'Équipe.
По информации издания, это связано с напряжёнными отношениями между болельщиками команд. Органы правопорядка готовят соответствующий приказ. Предполагается, что на игру второго круга чемпионата, запланированную на 26 февраля, не будут пускать болельщиков столичной команды.
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 26 баллов после 10 матчей. «Марсель» набрал 23 очка и занимает третью строчку. За всю историю противостояния команды провели 102 встречи. На счету парижан 47 побед, 33 раза сильнее оказывался «Марсель».
Фанаты «Марселя» устроили Алексису Санчесу жаркий приём:
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