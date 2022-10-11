FourFourTwo признал Месси лучшим футболистом в истории, Роналду — третий
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Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших игроков в истории футбола. В списке представлены не только нынешние футболисты, но также и те, кто уже давно закончил карьеру. Также в рейтинг попали два футболиста сборной СССР — голкипер Лев Яшин (31-е место) и нападающий Олег Блохин (52-е).
Вот как выглядит ТОП-10 игроков по версии журналистов:
- Лионель Месси (Аргентина);
- Диего Марадона (Аргентина);
- Криштиану Роналду (Португалия);
- Пеле (Бразилия);
- Зинедин Зидан (Франция);
- Йохан Круифф (Нидерланды);
- Джордж Бест (Северная Ирландия);
- Франц Беккенбауэр (ФРГ);
- Ференц Пушкаш (Венгрия);
- Роналдо (Бразилия).
Со всем списком лучших футболистов можно ознакомиться по ссылке.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
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