FourFourTwo признал Месси лучшим футболистом в истории, Роналду — третий

Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших игроков в истории футбола. В списке представлены не только нынешние футболисты, но также и те, кто уже давно закончил карьеру. Также в рейтинг попали два футболиста сборной СССР — голкипер Лев Яшин (31-е место) и нападающий Олег Блохин (52-е).

Вот как выглядит ТОП-10 игроков по версии журналистов:

Лионель Месси (Аргентина); Диего Марадона (Аргентина); Криштиану Роналду (Португалия); Пеле (Бразилия); Зинедин Зидан (Франция); Йохан Круифф (Нидерланды); Джордж Бест (Северная Ирландия); Франц Беккенбауэр (ФРГ); Ференц Пушкаш (Венгрия); Роналдо (Бразилия).

Со всем списком лучших футболистов можно ознакомиться по ссылке.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?