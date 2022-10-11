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FourFourTwo признал Месси лучшим футболистом в истории, Роналду — третий

FourFourTwo признал Месси лучшим футболистом в истории, Роналду — третий
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Издание FourFourTwo опубликовало рейтинг лучших игроков в истории футбола. В списке представлены не только нынешние футболисты, но также и те, кто уже давно закончил карьеру. Также в рейтинг попали два футболиста сборной СССР — голкипер Лев Яшин (31-е место) и нападающий Олег Блохин (52-е).

Вот как выглядит ТОП-10 игроков по версии журналистов:

  1. Лионель Месси (Аргентина);
  2. Диего Марадона (Аргентина);
  3. Криштиану Роналду (Португалия);
  4. Пеле (Бразилия);
  5. Зинедин Зидан (Франция);
  6. Йохан Круифф (Нидерланды);
  7. Джордж Бест (Северная Ирландия);
  8. Франц Беккенбауэр (ФРГ);
  9. Ференц Пушкаш (Венгрия);
  10. Роналдо (Бразилия).

Со всем списком лучших футболистов можно ознакомиться по ссылке.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?

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