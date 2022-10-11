Защитник «Манчестер Сити» Аке: тренироваться с Холандом — это настоящий вызов

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке в преддверии матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Копенгагеном» высказался о партнёре по команде форварде Эрлинге Холанде.
«Тренироваться с Эрлингом — это настоящий вызов. Тренировки, конечно, немного отличаются от матчей, но это хороший опыт, который многое даёт. Для нас, защитников, главная задача заключается в том, чтобы предугадать, где форвард ждёт мяч и как мы можем сыграть против него.
У Эрлинга очень много сильных качеств. У многих нападающих целый набор отличных игровых качеств, но Эрлинг обладает всем. Он отлично играет левой и правой ногами, он силён и быстр. Он умеет читать игру. Несмотря на повышенное внимание к себе, Холанд продолжает работать на тренировках и требует от себя большего. Это говорит о силе нашей команды», — приводит слова Аке пресс-служба УЕФА.
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