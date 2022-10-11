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Анчелотти высказался об украинском голкипере «Реала» Андрее Лунине

Анчелотти высказался об украинском голкипере «Реала» Андрее Лунине
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об украинском голкипере Андрее Лунине.

«У Лунина всё хорошо, он молод, у него много качеств. Эти игры служат для накопления опыта и знаний, а это единственное, чего ему не хватает на данный момент. У Лунина качество великого вратаря. Лунин довольно застенчив, он не из тех, кто много болтает. Это нормально, что всё, что происходит в Украине, затрагивает и его. Единственное, что мы можем сделать, это проявить солидарность», — приводит слова Анчелотти Goal.

В нынешнем сезоне Лунин принял участие в трёх матчах, в которых пропустила два гола и одну игру отстоял на ноль.

Украинец выступает за мадридцев с 2018 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года.

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