Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча «Ювентуса» с «Маккаби» в Лиге чемпионов

Главный тренер итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился ожиданиями от предстоящего матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Маккаби».

«Завтра нам предстоит играть компактно. Нам нужно свести к минимуму ошибки. В данный момент нам нужно выложиться на полную. Каждый сантиметр, дополнительное внимание к деталям могут иметь значение», — приводит слова Аллегри официальный сайт УЕФА.

Матч между «Ювентусом» и «Маккаби» состоится 11 октября.

После трёх туров «Ювентус» занимает третье место в турнирной таблице своей группы, записав в свой актив 3 очка. «Маккаби», в свою очередь, находится на последнем месте, не набрав ни одного очка. Возглавляет турнирную таблицу «ПСЖ», набрав 7 очков.