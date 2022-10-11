Иммобиле поделился мнением о своих голевых свершениях в Серии А

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле после очередного забитого гола поделился мнением о своих достижениях в Серии А. Форвард забил 188-й гол в итальянском чемпионате, сравнявшись по этому показателю с Алессандро Дель Пьеро, Альберто Джилардино и Джузеппе Синьори.

«Для меня достичь показателей Дель Пьеро — действительно огромное удовлетворение. Те, кто занимается этим видом спорта, всегда стремятся к максимуму, мы все согласны с тем, что Дель Пьеро — лучший для футбола. В рейтинге бомбардиров итальянского чемпионата много громких имён, находиться среди них — огромная гордость. У меня ещё есть время превзойти Алессандро и других нападающих, однако я с большим уважением отношусь к каждому из них», — приводит слова Иммобиле Sky Sport Italy.

Напомним, вчера, 10 октября, в рамках 9-го тура Серии А «Лацио» на выезде встречался с «Фиорентиной». Подопечные Маурицио Сарри разгромили своего соперника со счётом 4:0 Чиро Иммобиле в этой встрече отметился забитым голом.

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