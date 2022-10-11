Иммобиле поделился мнением о своих голевых свершениях в Серии А

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле после очередного забитого гола поделился мнением о своих достижениях в Серии А. Форвард забил 188-й гол в итальянском чемпионате, сравнявшись по этому показателю с Алессандро Дель Пьеро, Альберто Джилардино и Джузеппе Синьори.
«Для меня достичь показателей Дель Пьеро — действительно огромное удовлетворение. Те, кто занимается этим видом спорта, всегда стремятся к максимуму, мы все согласны с тем, что Дель Пьеро — лучший для футбола. В рейтинге бомбардиров итальянского чемпионата много громких имён, находиться среди них — огромная гордость. У меня ещё есть время превзойти Алессандро и других нападающих, однако я с большим уважением отношусь к каждому из них», — приводит слова Иммобиле Sky Sport Italy.
Напомним, вчера, 10 октября, в рамках 9-го тура Серии А «Лацио» на выезде встречался с «Фиорентиной». Подопечные Маурицио Сарри разгромили своего соперника со счётом 4:0 Чиро Иммобиле в этой встрече отметился забитым голом.
Иммобиле шутит над сыном во время еды
- 11 октября 2022
-
07:38
-
07:35
-
07:16
-
06:35
-
06:15
-
05:58
-
05:54
-
05:48
-
05:34
-
05:16
-
05:06
-
04:52
-
04:47
-
04:41
-
04:24
-
04:13
-
03:56
-
03:53
-
03:37
-
03:20
-
03:18
-
03:03
-
03:03
-
02:43
-
02:28
-
02:21
-
01:54
-
01:36
-
01:25
-
01:16
-
00:58
-
00:56
-
00:34
-
00:32
-
00:28