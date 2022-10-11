Люси Бронз — о реакции на твит Касильяса: не нормальная, людям нужно ещё многому учиться

Защитница «Барселоны» и сборной Англии Люси Бронз прокомментировала инцидент с экс-вратарём сборной Испании Икером Касильясом. Футболист в «Твиттере» признался в нетрадиционной ориентации, однако затем заявил о взломе аккаунта. От его странички отписалось большое количество людей.

«Очевидно, что вначале никто не знал, что это была шутка. Но я думаю, что люди, которые реагировали в социальных сетях, с самого начала не знали, что это такое, но затем подумали, что это шутка или что его взломали.



Что бы это ни было, реакция просто показывает, что всё ещё нужно больше просвещения и гораздо больше открытости в отношении таких предметов, потому что такая реакция не была нормальной. Это показывает, что предстоит ещё многому учиться и провести ещё много разговоров, чтобы сделать мир и социальные сети лучше», — приводит слова Бронз BT Sport.