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Никита Баженов: хотелось бы, чтобы «Локомотив» снова стал той командой, которую мы знаем

Никита Баженов: хотелось бы, чтобы «Локомотив» снова стал той командой, которую мы знаем
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Бывший российский футболист Никита Баженов выразил надежду на возвращение «Локомотива» на высокий уровень.

«Мне не так важно, кто возглавит «Локомотив». Хотелось бы, чтобы «Локомотив» снова стал той командой, которую мы знаем. С их возможностями и составом это возможно», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ранее руководство «Локомотива» уволило главного тренера Йозефа Циннбауэра после разгромного поражения в игре с «Сочи» (0:4). Также пост спортивного директора московского клуба покинул Томас Цорн. Красно-зелёные занимают 14-е место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав в 12 турах девять очков. В 13-м туре «Локомотив» сыграет в гостях с «Торпедо».

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