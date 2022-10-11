Алан Чочиев рассказал, как изменился Кокорин после выхода на свободу

Полузащитник «Алании» Алан Чочиев рассказал, как изменился нападающий «Ариса» Александр Кокорин, с которым Чочиева связывают дружеские отношения, после выхода на свободу из тюрьмы.



«Он стал слишком спокойным. Эмоции как будто пропали. Если раньше он через каждое предложение мог шутки вкидывать, то после тюрьмы он стал хладнокровнее. И умнее. За время там он многое переосмыслил. Если бы не тюрьма, Саша, думаю, до сих пор играл бы в «Зените».



Трэша там не было. К ним с первого дня все хорошо относились. И в СИЗО, и в Алексеевке. Единственное: когда в день его освобождения мы созвонились, он сказал, что больше всего сейчас хочет принять горячую ванну. Чувствовал себя грязным. Тогда же, кстати, он созванивался с некоторыми ребятами, с которыми сидел. Он говорил, что в тюрьмах сидят не такие плохие люди, как все думают. В плане души и сердца люди там светлее некоторых. Просто однажды в жизни они оступились», — приводит слова Чочиева Sport24.