Алдонин сравнил Карраскаля и Промеса перед матчем ЦСКА – «Спартак»
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Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин в преддверии встречи армейцев и «Спартака» в 13-м туре РПЛ высказался о Хорхе Карраскале и Квинси Промесе, которые являются одними из ключевых игроков в составах команд.
«Оба игрока хороши. С точки зрения перспективы, у Хорхе больше возможностей, чем у Квинси, хотя Промес тоже хорошо себя проявляет – забивает и ассистирует. Карраскаль моложе, и, даже находясь не в лучшей форме, демонстрирует хороший уровень футбола. Для Хорхе дерби может стать катализатором для улучшения игры», – приводит слова Алдонина Metaratings.
30-летний Квинси Промес лидирует в гонке бомбардиров чемпионата России: в 12 турах он забил 11 мячей. 24-летний колумбиец Карраскаль в текущем сезоне оформил пять голов в РПЛ.
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