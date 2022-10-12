Главный тренер «Шахтёра»: Анчелотти сказал мне, что мы заслужили победу

Главный тренер украинского «Шахтёра» Игор Йовичевич поделился впечатлениями от матча группового этапа Лиги чемпионов, в котором команда встречалась с мадридским «Реалом», а также рассказал о диалоге с главным тренером «сливочных» Карло Анчелотти.

«Игроки расстроены, грустны, но если ты грустишь, что не обыграл «Реал», то это значит, что мы на хорошем пути. Проект, который мы начали три месяца назад, не выглядел даже проектом, а сейчас мы сражаемся на равных с лучшим клубом в мире – это только заслуга футболистов. Анчелотти? Мы пообщались после матча. Моё мнение – это лучший тренер в мире. Я хотел бы дойти до его уровня. Он сказал мне, что мы сегодня заслужили победу. И я хотел бы остаться сегодня с этим моментом, когда один из лучших говорит, что мы заслужили победу и ему нравится то, как мы играли. Это мотивация для всех футболистов, для всего клуба, для всех людей, которые здесь работают. Потому что это абсолютная гордость», — приводит слова тренера официальный сайт «Шахтёра».

Напомним, матч «Шахтёра» и мадридского «Реала» закончился вничью 1:1. Защитник испанской команды Антонио Рюдигер сравнял счёт на 95-й минуте встречи.

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