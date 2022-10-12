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Анчелотти прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал»

Анчелотти прокомментировал возможный переход Мбаппе в «Реал»
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал возможный трансфер нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных» в зимнее трансферное окно.

«Придёт ли Мбаппе в январе? Вы довольно храбры, раз спрашиваете это… Я не хочу отвечать. Я не должен отвечать», — приводит слова итальянца RMC Sport.

Напомним, 11 октября появилась информация о том, что Килиан Мбаппе хочет покинуть парижскую команду уже в январское трансферное окно. Главными претендентами на французского форварда считаются английский «Ливерпуль» и «Реал» Мадрид.

Ранее появилась информация о том, что «ПСЖ» готов расстаться с Мбаппе за € 400 млн.

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