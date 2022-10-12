Экс-игрок «Ливерпуля» Мёрфи сравнил Холанда и Мбаппе в пользу француза

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне футбольный эксперт Дэнни Мёрфи высказался о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе, сравнив его с норвежским форвардом Эрлингом Холандом и сделав свой личный выбор между ними двумя в пользу француза.

«Когда мы упоминаем Мбаппе, то говорим ещё об одной суперзвезде. Я бы заплатил любые деньги, чтобы посмотреть на этого парня. Я бы даже предпочёл Мбаппе Холанду. Я люблю норвежца, но в первую очередь я бы выбрал Мбаппе. У него есть этот взрывной динамизм и невероятная индивидуальность.

Можно спорить, где они играли и на каких уровнях. Да, статистика голов Холанда выше, чем у Мбаппе. Но я считаю, что когда вы идёте смотреть футбол, вы хотите расслабиться и с удовольствием провести время. Мбаппе с тем набором навыков, который у него есть, доставляет больше удовольствия для глаз», — цитирует Мёрфи talkSPORT.

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