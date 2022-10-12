«Бавария» хочет подписать Кейна следующим летом за сумму более € 100 млн

«Бавария» не оставляет надежды подписать форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна, чтобы заменить перешедшего в «Барселону» Роберта Левандовского. Как сообщает Fichajes со ссылкой на немецкое издание TZ, мюнхенцы грядущим летом собираются предложить «шпорам» более € 100 млн за звёздного игрока.
Руководство «Баварии» надеется, что окончание контракта Кейна с лондонским клубом летом 2024 года поможет им переманить англичанина к себе в команду. Несмотря на это, и главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте, и владелец клуба Даниэль Леви вряд ли согласятся легко расстаться с игроком даже за € 100 млн. Также неизвестно, какое решение примет сам футболист, так как есть вероятность, что он может продлить контракт со своей нынешней командой.
В текущем сезоне Гарри Кейн провёл 12 матчей во всех турнирах. На счету 29-летнего англичанина восемь голов и одна голевая передача (все оформлены в рамках английской Премьер-лиги).
Левандовски приехал на базу «Баварии» попрощаться с клубом
- 12 октября 2022
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