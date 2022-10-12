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«ПСЖ» не продаст Мбаппе зимой 2023 года. Клуб рассмотрит предложения летом

«ПСЖ» не продаст Мбаппе зимой 2023 года. Клуб рассмотрит предложения летом
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«ПСЖ» не собирается продавать нападающего Килиана Мбаппе зимой 2023 года, сообщает в своих соцсетях журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что французский клуб готов продать 23-летнего форварда следующим летом за цену, которую сочтёт приемлемой. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье был озадачен желанием Мбаппе покинуть команду, внутри «ПСЖ» наблюдается достаточно серьёзное напряжение.

Ранее появилась информация, что Мбаппе недоволен невыполненными обещаниями руководства «ПСЖ» и хочет покинуть команду, признав ошибкой подписание нового контракта с клубом. Позднее спортивный директор парижан Луиш Кампуш опроверг эту информацию.

В текущем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 13 матчей во всех турнирах, забив 12 голов.

Мбаппе всё-таки хочет сбежать из «ПСЖ». Поведение Килиана вызывает слишком много вопросов Мбаппе всё-таки хочет сбежать из «ПСЖ». Поведение Килиана вызывает слишком много вопросов

Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:

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