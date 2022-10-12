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Рамос дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи в игре с «Реймсом»

Рамос дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи в игре с «Реймсом»
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Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции из-за удаления во встрече 10-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (0:0), сообщает RMC Sport.

Отмечается, что одна встреча носит условный характер. В игре с «Реймсом» 36-летний защитник оскорбил судью, назвав его «puta madre», что переводится как «ублюдок». В своём рапорте по матчу арбитр не указал на оскорбление Рамоса в свою сторону. Рефери просто написал о неоднозначном и агрессивном поведении футболиста.

Отметим, что в ближайших двух матчах французского чемпионата «ПСЖ» сыграет дома с «Марселем» (16 октября), а также на выезде встретится с «Аяччо» (21 октября). Парижский клуб лидирует в таблице Лиги 1, набрав 26 очков после 10 туров.

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Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса:

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