Рамос дисквалифицирован на три матча за оскорбление судьи в игре с «Реймсом»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос дисквалифицирован на три матча чемпионата Франции из-за удаления во встрече 10-го тура чемпионата Франции с «Реймсом» (0:0), сообщает RMC Sport.



Отмечается, что одна встреча носит условный характер. В игре с «Реймсом» 36-летний защитник оскорбил судью, назвав его «puta madre», что переводится как «ублюдок». В своём рапорте по матчу арбитр не указал на оскорбление Рамоса в свою сторону. Рефери просто написал о неоднозначном и агрессивном поведении футболиста.



Отметим, что в ближайших двух матчах французского чемпионата «ПСЖ» сыграет дома с «Марселем» (16 октября), а также на выезде встретится с «Аяччо» (21 октября). Парижский клуб лидирует в таблице Лиги 1, набрав 26 очков после 10 туров.

Силовые тренировки защитника «ПСЖ» Серхио Рамоса: