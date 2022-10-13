Булыкин: Россия не всегда попадает на ЧМ, поэтому по-любому приходится следить за турниром

Бывший нападающий «Локомотива» и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин рассказал, что собирается следить за предстоящим чемпионатом мира по футболу, несмотря на то что сборная России не примет участия в турнире.

«Конечно, я буду смотреть чемпионат мира. Россия не всегда попадает на такие большие соревнования — ЧМ и Евро. Поэтому по-любому приходится следить за турниром, ведь это большой праздник футбола», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В турнире примут участие 32 команды. В матче-открытии команда хозяев турнира встретится со сборной Эквадора. Встреча состоится 20 ноября в 19:00 мск.