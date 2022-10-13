Гаджи Гаджиев: ЧМ нужно смотреть, чтобы не отставать от времени. Даже если нет России
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Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев объяснил, почему нужно смотреть чемпионат мира — 2022 в Катаре, даже несмотря на отстранение от турнира российской сборной.
«Буду смотреть чемпионат мира по футболу. Ранее уже были турниры, которые проходили без сборной России. Футбол развивается, а основными и отправными точками в его развитии являются масштабные мировые соревнования. Далеко не каждый ЧМ даёт что-то существенное. Но по итогу накапливается опыт — всё это даёт толчок к развитию. Как раз из-за этого чемпионат мира нужно смотреть не только болельщикам, но и специалистам, чтобы не отставать от времени. Даже если нет сборной России», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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