Андрей Талалаев возглавит «Торпедо»
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Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев близок к назначению на пост главного тренера «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны согласовывают детали и в ближайшее время подпишут контракт.
Московское «Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023. В субботу, 15 октября, в матче 13-го тура РПЛ команда встретится со столичным «Локомотивом», который располагается на 14-й строчке с девятью баллами. Начало матча — в 14:00 мск.
Ранее Metaratings сообщал, что генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко встречался с Талалаевым, чтобы обсудить возможное назначение на должность главного тренера команды.
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