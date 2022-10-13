Андрей Талалаев возглавит «Торпедо»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев близок к назначению на пост главного тренера «Торпедо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны согласовывают детали и в ближайшее время подпишут контракт.

Московское «Торпедо» с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги сезона-2022/2023. В субботу, 15 октября, в матче 13-го тура РПЛ команда встретится со столичным «Локомотивом», который располагается на 14-й строчке с девятью баллами. Начало матча — в 14:00 мск.

Ранее Metaratings сообщал, что генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко встречался с Талалаевым, чтобы обсудить возможное назначение на должность главного тренера команды.